2019-09-14T07:11:24+03:00
Происшествия

Обвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свидании

Стоимость украшения оценена более чем в 30 тысяч рублей
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Обвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свиданииОбвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свиданииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе женщина во время первого свидания похитила у мужчины кольце в виде печатки. Примерная стоимость украшения – 30 тысяч рублей.

В полицию Юрги обратился горожанин. Он сообщил, что девушка, с которой он пошел на свидание, похитила у него золотое кольцо в виде печатки стоимостью более 30 тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина познакомился с женщиной и пригласил ее на первое свидание к себе в гости. После совместного распития спиртного и ее ухода он обнаружил отсутствие золотого кольца.

Сотрудники полиции нашли злоумышленницу и задержали ее. Ей оказалась 33-летняя юргинка. Она свою вину признала и рассказала, что украшение сдала в ломбард за восемь тысяч рублей, а вырученные деньги потратила.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела по статье «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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