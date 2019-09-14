2019-09-14T07:52:24+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе фура легла на бок

ДТП произошло на трассе Кемерово – Промышленная
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской трассе фура легла на бок. ФОТО: vk.com, "Регион 42"На кузбасской трассе фура легла на бок. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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В пятницу, 13 сентября, на автодороге, соединяющей Кемерово и Промышленную, произошло ДТП. Здесь на бок перевернулась фура.

Фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП, очевидцы выложили в социальные сети. Очевидцы отмечают, что в момент, когда произошла авария, шел дождь, и дорога была мокрой. Они предположили, что водитель мог не справиться с управлением, поэтому машина вылетела с дороги и перевернулась.

«Водитель живой, увезла скорая, сильное сотрясение, а так весь целый», - написал в комментариях очевидец ДТП Кирилл Вавилов.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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