На кузбасской трассе фура легла на бок

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-14T07:52:24+03:00

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В пятницу, 13 сентября, на автодороге, соединяющей Кемерово и Промышленную, произошло ДТП. Здесь на бок перевернулась фура.

Фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП, очевидцы выложили в социальные сети. Очевидцы отмечают, что в момент, когда произошла авария, шел дождь, и дорога была мокрой. Они предположили, что водитель мог не справиться с управлением, поэтому машина вылетела с дороги и перевернулась.

«Водитель живой, увезла скорая, сильное сотрясение, а так весь целый», - написал в комментариях очевидец ДТП Кирилл Вавилов.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU