Дорогу до «Лесной поляны» отремонтировали в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-14T08:41:44+03:00

Теперь трасса снова доступна для автомобилистов

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В Кемерове завершили ремонт проезжей части на участке улица Терешковой – город-спутник «Лесная Поляна». Сейчас трасса вновь доступна для автомобилистов.

По планам на 2020 год, трасса протяженностью более 8 километров должна была быть закончено только в следующем году, однако ремонтные работы удалось завершить раньше.

Кроме того, во время первой диагностики дорожной сети было зафиксировано, что колейность дороги превышает норму. Это может представлять опасность для автомобилистов, поэтому помеху было решено устранить.

По данным Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, в пятницу, 13 сентября, специалисты ведомства ещё раз проверили дорожное полотно и разрешили ввести его в эксплуатацию. Сейчас ремонтные работы находятся на стадии завершения: окончательно асфальт обещают уложить к октябрю, однако установка барьерного ограждения продолжится и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU