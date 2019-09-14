В Кузбассе запустят индустриальный парк по переработке отходов

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-14T09:51:58+03:00

Он начнет работать уже в следующем году

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В 2020 году в Кузбассе начнет работать Индустриальный парк по переработке твердых коммунальных отходов «Западный». По данным администрации региона, на его создание уже выделены деньги из федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, базой для экопарка станет местное предприятие по переработки макулатуры. Сейчас специалисты преступили к первым работам по созданию масштабного предприятия.

– Мы получили федеральную поддержку на развитие инженерной инфраструктуры индустриального парка в Кемерове. Сумма финансирования –250 миллионов рублей. Она выделена рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», – комментирует заместитель губернатора Алексей Крупин.

Отметим, К 2024 году привлекут не менее 10 предприятий-резидентов. Они создадут 270 рабочих мест. Также благодаря их работе, объём налоговых поступлений вырастет на 420 миллионов рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU