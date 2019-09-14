2019-09-14T11:10:36+03:00
Общество

Заморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастным

Синоптики дали прогноз погоды на 15 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Заморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастнымЗаморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 15 сентября, в Кузбассе будет нежарко. Несмотря на то, что днем воздух прогреется до +14 градусов, ожидаются дожди и грозы, а ночью – заморозки.

Уже вечером в Кузбассе температура воздуха понизится до +1…+6 градусов. Местами ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. В утру опустятся туманы. В Кемерове ночью будет теплее: до +3…+5 градусов.

В воскресенье воздух по области прогреется до +9…+14 градусов. День будет облачно, в большинстве районов пройдут дожди – от небольших до умеренных. А вот в Кемерове ожидают облачность и небольшой дождь. Воздух же в областном центре днем в воскресенье прогреется до +12…+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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