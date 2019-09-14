Пожилая женщина из-за поезда сломала руку на переезде в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-14T11:45:39+03:00

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Пожилая женщина пыталась преодолеть железнодорожные пути. Сделать это безопасно для себя у нее не получилось: женщина сломала руку.

Об инциденте рассказал один из очевидцев в социальных сетях. Женщина отметила: подвижной состав остановился на переезде у Мясокомбината, перегородив проход, и прокопчанам, чтобы преодолеть препятствие, приходилось лезть через вагоны.

- Мы знаем о ремонте. Просто невозможно перейти переезд, чтобы ехать дальше. По вагонам лазить и под вагонами не безопасно! Это произошло около часа дня. Состав поезда было не обойти, ждали больше 10 минут. Поезд так и не тронулся. Спросили у путейщиков: «Как перейти?» Они ответили: «Или через состав или никак!» - возмущенно рассказала прокопчанка.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни уверены, что женщина ради своей безопасности должна была выбрать более безопасный, хоть и более долгий, путь. Другие же отметили, что на время ремонтных работа нужно было обеспечить пешеходам возможность безопасно переходить переезд.

ИСТОЧНИК KP.RU