«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове
В пятницу в одном из многоэтажных домов в Кемерове произошел пожар. Как сотрудники МЧС боролись с огнем, очевидцы сняли на видео, отметил слаженность и оперативность работы.
«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:30. На место чрезвычайного происшествия выдвинулись две единицы техники и восемь человек. Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры шел дым.
- МЧС молодцы: все оперативно, за минуту развернулись, срезали решетки и проникли в квартиру, - такой подписью сопроводил видео очевидец.
Уже в 12:50 пожар удалось локализовать, а в 12:52 полностью ликвидировать. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU