СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-14T13:34:00+03:00

«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.

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В пятницу в одном из многоэтажных домов в Кемерове произошел пожар. Как сотрудники МЧС боролись с огнем, очевидцы сняли на видео, отметил слаженность и оперативность работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/732067" frameborder="0"></iframe> «Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:30. На место чрезвычайного происшествия выдвинулись две единицы техники и восемь человек. Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры шел дым.

- МЧС молодцы: все оперативно, за минуту развернулись, срезали решетки и проникли в квартиру, - такой подписью сопроводил видео очевидец.

Уже в 12:50 пожар удалось локализовать, а в 12:52 полностью ликвидировать. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU