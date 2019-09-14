2019-09-14T13:34:00+03:00
Общество

«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове

ЧП произошло в Кемерове на улице Институтской
Екатерина РОМАНОВА
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«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.
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В пятницу в одном из многоэтажных домов в Кемерове произошел пожар. Как сотрудники МЧС боролись с огнем, очевидцы сняли на видео, отметил слаженность и оперативность работы.

«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Наталья Сотникова.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:30. На место чрезвычайного происшествия выдвинулись две единицы техники и восемь человек. Когда пожарные прибыли на место, из окна квартиры шел дым.

- МЧС молодцы: все оперативно, за минуту развернулись, срезали решетки и проникли в квартиру, - такой подписью сопроводил видео очевидец.

Уже в 12:50 пожар удалось локализовать, а в 12:52 полностью ликвидировать. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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