2019-09-14T14:32:01+03:00
Спорт

Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона

Сейчас спортсмен выступает за «Флориду»
ЯНА ПОПОВА
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Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона. ФОТО: Instagram Сергея Бобровского.Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона. ФОТО: Instagram Сергея Бобровского.
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Знаменитый во всем мире хоккеист Сергей Бобровский представил новый шлем предстоящего сезона. На этот раз спортсмен выступит за «Флориду».

Эскиз нового шлема хоккеист опубликовал на своей странице в соцсети. Многим подписчикам понравился дизайнерское решение, однако некоторые заметили, что в нем не хватает Кузнецкой крепости, которая раньше присутствовала на изображениях. Зато красная кирпичная кладка по-прежнему украшает шлем. При этом, они желают удачи на предстоящих играх и обещают следить за матчами.

– 3 октября первый матч сезона – и сразу «Дерби» с «Тампой». У Васи тоже новый шлем со львом. Лев против Пантеры интересно будет посмотреть. Обоим удачи!

Напомним, Сергей Бобровский выступал за «Коламбус» с 2013 года. В прошлом сезоне (2018-2019) новокузнечанин провёл 62 матча регулярного чемпионата НХЛ, одержал 37 побед при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,58. Летом стало известно, что хоккеист перешел во «Флориду Пантерз», с которым он проведет ближайшие семь лет. Его зарплата составит 10 миллионов долларов в год. При этом он регулярно оказывает спонсорскую поддержку юный хоккеистам из Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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