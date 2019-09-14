Кузбасских пациентов избавят от последствий наркоза

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-14T15:08:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе пациенты больше не будут страдать от последствий наркоза. Это стало возможным благодаря закупке нового оборудование.

Такой прибор уже появился в областной клинической больницы имени Беляева – специальный монитор позволяет контролировать уровень анестезии больного во время операции.

– Выверенная до идеала дозировка анестезии – это, прежде всего, быстрая без осложнений реабилитация после наркоза. Человек просыпается как после долгого сна, без галлюцинаций. Ведь все «веселые» истории пациентов после прекращения действия наркоза – это результат передозировки препаратом, – комментирует заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей больницы Евгений Ивлев.

Показатели, рассчитанные при помощи специальных приборов для каждого пациента, выводятся на экран монитора. Это позволяет анестезиологу следить за дозировкой и изменять ее в случае необходимости. Оборудование уже постоянно работает в областном центре. В день здесь проводится около шестисот операций.

Отметим, появление нового медицинского оборудования обошлось клинике в 480 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU