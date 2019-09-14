2019-09-14T15:08:03+03:00
Общество

Кузбасских пациентов избавят от последствий наркоза

Это станет возможно благодаря новому оборудованию
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Кузбасских пациентов избавят от последствий наркозаКузбасских пациентов избавят от последствий наркозаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе пациенты больше не будут страдать от последствий наркоза. Это стало возможным благодаря закупке нового оборудование.

Такой прибор уже появился в областной клинической больницы имени Беляева – специальный монитор позволяет контролировать уровень анестезии больного во время операции.

– Выверенная до идеала дозировка анестезии – это, прежде всего, быстрая без осложнений реабилитация после наркоза. Человек просыпается как после долгого сна, без галлюцинаций. Ведь все «веселые» истории пациентов после прекращения действия наркоза – это результат передозировки препаратом, – комментирует заведующий отделением анестезиологии и реанимации для детей больницы Евгений Ивлев.

Показатели, рассчитанные при помощи специальных приборов для каждого пациента, выводятся на экран монитора. Это позволяет анестезиологу следить за дозировкой и изменять ее в случае необходимости. Оборудование уже постоянно работает в областном центре. В день здесь проводится около шестисот операций.

Отметим, появление нового медицинского оборудования обошлось клинике в 480 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вернется ли тепло этой осенью в Кузбасс
Кузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублей
Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона
«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове
Пожилая женщина из-за поезда сломала руку на переезде в Кузбассе
Заморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастным
В Кузбассе запустят индустриальный парк по переработке отходов
Дорогу до «Лесной поляны» отремонтировали в Кемерове
На кузбасской трассе фура легла на бок
Обвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свидании
Обманула маму: жительница Прокопьевска лишила мать квартиры и денег
Пьяный рецидивист катался по Междуреченску на BMW
Кузбасские футболисты выступят на первенстве России
В Новокузнецке появится инфосистема мониторинга загрязнения воздуха
Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове
Тимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компания
Автомобиль въехал в теплотрассу в Кузбассе
Россельхозбанк усилит поддержку АПК Мордовии