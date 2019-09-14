2019-09-14T15:14:52+03:00
Происшествия

Кузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублей

Он подделал около двадцати важных документов
ЯНА ПОПОВА
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Кузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублейКузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе директор одной из организаций подделал около двадцати важных документов, за которые получил 1,6 миллиона рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что генеральный директор одной из экспертных организаций заключил сделку с крупным предприятием. Организация должна была исследовать промышленную безопасность нескольких производственных объектов.

– Однако эксперт нужной категории в фирме отсутствовал, и фактически взятые по контракту обязательства организация выполнить не могла, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Директор фирмы изготовил ряд поддельных заключений экспертизы промбезопасности. В документах он использовал фиктивную подпись эксперта, обладающего необходимой квалификацией, но не работающего в данной организации. Также в итоговых протоколах выводы не соответствовали фактическому положению дел. За фиктивные документы кузбассовец получил в качестве оплаты 1,6 миллиона рублей.

Мошенник предстал перед судом. Он приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возмещением причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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