2019-09-14T17:40:51+03:00
Общество

«Живи, лес!»: в Кузбассе посадили полмиллиона деревьев

Акция прошла во всех районах области
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
«Живи, лес!»: в Кузбассе посадили полмиллиона деревьев. ФОТО: Мария Имашева.«Живи, лес!»: в Кузбассе посадили полмиллиона деревьев. ФОТО: Мария Имашева.
Изменить размер текста:

Во всех городах и районах Кузбасса прошли массовые посадки деревьев в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».

Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Ежегодная акция уже восемь лет проходит практически во всех регионах страны, в том числе и в Кемеровской области.

– Деревья – это легкие нашего региона, и с каждым саженцем здесь становится больше свежего воздуха, а территории заметно преображаются! Сегодняшний день лучшим образом демонстрирует суть нашей экологической концепции, – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году в регионе посадят 457,5 тысяч деревьев и кустарников на площади 221,7 га.

Уже сегодня в субботу, 14 сентября, возле Президентского кадетского училища воспитанники вместе с губернатором высадили 50 пихт, 50 елей, 20 яблонь, 10 берез, 10 саженцев ивы.

Кроме того, высажены сотни деревьев в Ижморском и Яшкинском районах, Междуреченске, Юрге, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске.

Отметим, из-за погодных условий в Кузбассе в этом году срок проведения акции — с 1 сентября по 1 октября. В конце текущего месяца в лесополосе Таштогольского района планируется высадить еще 72 тысячи елей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вернется ли тепло этой осенью в Кузбасс
Кузбасский топ-менеджер похитил у предприятия 1,6 миллиона рублей
Кузбасских пациентов избавят от последствий наркоза
Хоккеист из Новокузнецка Сергей Бобровский показал шлем нового хоккейного сезона
«Срезали решетки и проникли»: очевидцы выложили в сеть кадры с пожара в Кемерове
Пожилая женщина из-за поезда сломала руку на переезде в Кузбассе
Заморозки и грозы: воскресенье в Кузбассе ожидается ненастным
В Кузбассе запустят индустриальный парк по переработке отходов
Дорогу до «Лесной поляны» отремонтировали в Кемерове
На кузбасской трассе фура легла на бок
Обвела вокруг пальца: В Кузбассе жительница украла кольцо на первом свидании
Обманула маму: жительница Прокопьевска лишила мать квартиры и денег
Пьяный рецидивист катался по Междуреченску на BMW
Кузбасские футболисты выступят на первенстве России
В Новокузнецке появится инфосистема мониторинга загрязнения воздуха
Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове
Тимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компания
Автомобиль въехал в теплотрассу в Кузбассе
Россельхозбанк усилит поддержку АПК Мордовии