«Живи, лес!»: в Кузбассе посадили полмиллиона деревьев
Во всех городах и районах Кузбасса прошли массовые посадки деревьев в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».
Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Ежегодная акция уже восемь лет проходит практически во всех регионах страны, в том числе и в Кемеровской области.
– Деревья – это легкие нашего региона, и с каждым саженцем здесь становится больше свежего воздуха, а территории заметно преображаются! Сегодняшний день лучшим образом демонстрирует суть нашей экологической концепции, – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
В этом году в регионе посадят 457,5 тысяч деревьев и кустарников на площади 221,7 га.
Уже сегодня в субботу, 14 сентября, возле Президентского кадетского училища воспитанники вместе с губернатором высадили 50 пихт, 50 елей, 20 яблонь, 10 берез, 10 саженцев ивы.
Кроме того, высажены сотни деревьев в Ижморском и Яшкинском районах, Междуреченске, Юрге, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске.
Отметим, из-за погодных условий в Кузбассе в этом году срок проведения акции — с 1 сентября по 1 октября. В конце текущего месяца в лесополосе Таштогольского района планируется высадить еще 72 тысячи елей.
ИСТОЧНИК KP.RU