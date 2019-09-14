«Живи, лес!»: в Кузбассе посадили полмиллиона деревьев

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-14T17:40:51+03:00

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Во всех городах и районах Кузбасса прошли массовые посадки деревьев в рамках всероссийской акции «Живи, лес!».

Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Ежегодная акция уже восемь лет проходит практически во всех регионах страны, в том числе и в Кемеровской области.

– Деревья – это легкие нашего региона, и с каждым саженцем здесь становится больше свежего воздуха, а территории заметно преображаются! Сегодняшний день лучшим образом демонстрирует суть нашей экологической концепции, – отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году в регионе посадят 457,5 тысяч деревьев и кустарников на площади 221,7 га.

Уже сегодня в субботу, 14 сентября, возле Президентского кадетского училища воспитанники вместе с губернатором высадили 50 пихт, 50 елей, 20 яблонь, 10 берез, 10 саженцев ивы.

Кроме того, высажены сотни деревьев в Ижморском и Яшкинском районах, Междуреченске, Юрге, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Прокопьевске.

Отметим, из-за погодных условий в Кузбассе в этом году срок проведения акции — с 1 сентября по 1 октября. В конце текущего месяца в лесополосе Таштогольского района планируется высадить еще 72 тысячи елей.

ИСТОЧНИК KP.RU