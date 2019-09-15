2019-09-15T06:07:59+03:00
Общество

В Новокузнецке наказали припарковавшегося под запрещенным знаком водителя

Ему придется выплатить штраф
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке наказали припарковавшегося под запрещенным знаком водителя.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Новокузнецке наказали припарковавшегося под запрещенным знаком водителя.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности водителя Hyundai Creta за парковку под знаком «Остановка запрещена». Теперь владельцу авто придется выплатить штраф в размере 1500 рублей.

Инцидент произошёл на улице Кирова. О нарушении правил дорожного движения стражам правопорядка сообщил один из местных жителей в рамках акции «Мобильный патруль». Полицейские прибыли на место, чтобы составить административный протокол.

– В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 500 рублей, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от граждан фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. Для этого нужно опубликовать сообщение на специальной странице в соцсети. При этом, необходимо детально описать суть происходящего и указать точное место, дату и время происшествия, прикрепить фото или видео, на которых отчетливо видны номера машин. По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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