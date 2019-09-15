2019-09-15T06:57:52+03:00
Общество

Здание кемеровского цирка признали опасным для жизни зрителей и артистов

В нем нарушались правила пожарной безопасности
Яна ПОПОВА
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Здание кемеровского цирка признали опасным для жизни зрителей и артистов.ФОТО: 2gis.ruЗдание кемеровского цирка признали опасным для жизни зрителей и артистов.ФОТО: 2gis.ru
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Специалисты инспекции Кузбасса по пожарному надзору определили, что здание кемеровского цирка представляет опасность для жизни зрителей и артистов. Об этом стало известно из материалов административного дела.

Так в июле этого года заместитель главного госинспектора Кузбасса по пожарному надзору постановил, что кемеровский цирк не соблюдал правила пожарной безопасности.

В нем нашли следующие нарушения: не учтены особенности здания при установке автоматических систем противопожарной защиты; не проведены проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций купола цирка; строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения; отсутствуют системы оповещения и линии связи при пожаре; всего одна всасывающая линия к насосной станции пожаротушения.

Директор цирка не согласился с решением инспектора. Он подал жалобу в соответствующие инстанции, которую рассмотрели в Центральном районном суде.

Владелец здания утверждает, что все недостатки в здании были выявлены заранее. Их планировали устранить в летний период, когда учреждение традиционно закрывается на ремонт. Деньги на работы были выделены из федеральной структуры «Росгосцирка». Однако именно перед стартом ремонта на предприятие пришла инспекция.

Суд не учел жалобу директора кемеровского цирка и оставил заявление без удовлетворения. Учреждению выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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