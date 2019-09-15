2019-09-15T08:03:05+03:00
Общество

Волейболисты «Кузбасса» помогли сборной обыграть Македонию на чемпионате Европы

Национальная сборная победила со счетом 3-0
Яна ПОПОВА
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Волейболисты «Кузбасса» помогли сборной обыграть Македонию на чемпионате Европы.ФОТО: Федерация волейбола РоссииВолейболисты «Кузбасса» помогли сборной обыграть Македонию на чемпионате Европы.ФОТО: Федерация волейбола России
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В субботу, 14 сентября, прошел очередной матч по волейболу среди мужских команд на Чемпионате Европы. Во второй партии волейболист из Кузбасса Антон Карпухов принес команде два матчбола.

Продолжаются игры Чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Сборная России сыграла третий матч, который обещал быть одним из самых легких, ведь противник – сборная Македонии, одна из самых слабых команд. Однако и тут игроки заставили фанатов понервничать.

Российские спортсмены, расслабившись под конец игры, в третьей партии позволили македонцам выйти вперед. Однако итогом стала победа россиян с финальным счетом 3-0.

Своими радостными эмоциями фанаты из Кемеровской области поделились под постами на странице клуба «Кузбасс», где следят за игрой соотечественников.

– Давайте в том же духе! Рвите всех на части! – пишут пользователи.

В понедельник, 16 сентября, сборная России встретится с сильной командой из Финляндии. Далее игроков ждет игра со сборной из Словении, где определится лидер группы.

Напомним, в этом году готовил сборную к Чемпионату Европы бывший тренер клуба «Кузбасс» из Финляндии Туомас Саммелвуо. Кроме того, за российскую команду выступают трое игроков этого клуба: диагональный Виктор Полетаев, связующий Игорь Кобзарь и доигровщик Антон Карпухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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