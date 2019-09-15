2019-09-15T10:01:06+03:00
Общество

Дали, но не всем: где в Кузбассе уже включили отопление

Сейчас запуск тепла уже осуществлен в семи территориях области
Ирина АВТУШКО
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В городах и районах Кузбасса начали поэтапно запускать отоплениеВ городах и районах Кузбасса начали поэтапно запускать отоплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе продолжается поэтапный запуск отопления в объекты социальной сферы и жилые многоквартирные дома. В семи территориях тепло уже появилось.

Семь территорий области радуются горячим батареям – по состоянию на 12.30 часов 15 сентября полностью осуществлен запуск тепла в Калтане, Ижморском, Мариинском, Прокопьевскои, Топкинском, Яшкинском и Ленинск-Кузнецком районах. Всего же по области произведен запуск теплоснабжения в 488 детских садах из 933 – это 52,3 процента, в 359 школах из 699 - 51,3 процента, в 202 больницах из 386 - 52,3 процента. Также, как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, тепло уже есть в 4381 многоквартирном доме с центральным отоплением. Всего в области числится 22 060 многоквартирных домов. Таким образом, тепло получили 19,8 процентов из них.

В ведомстве добавили, что подключение объектов социальной сферы и жилья к теплоснабжению продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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