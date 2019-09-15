В Кузбассе вор-рецидивист похитил телефон у посетительницы кафе

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-15T10:54:37+03:00

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В одном из Кузбасских кафе вор-рецидивист украл у посетительницы кафе мобильный телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Теперь он предстанет перед судом.

Полицейские выяснили, что девушка отдыхала в одном из новокузнецких кафе. Через некоторое время она вышла на улицу, где оставила телефон на перилах. Пропажу девушка обнаружила гораздо позже.

Сотрудники полиции опросили персонал заведения. Они рассказали, что заметили подозрительного посетителя. Мужчина длительное время сидел за столиком просто так, а после пропажи телефона ушел из кафе, а позже вернулся с деньгами и сделал заказ.

Злоумышленником оказался ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности новокузнечанин. Он похитил телефон и сдал его в пункт приема техники. За добычу мужчина получил три тысячи рублей. Полицейские изъяли телефон и вернули его владелице.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU