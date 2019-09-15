2019-09-15T11:31:44+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар

Загорелся частный жилой дом
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар.ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.comВ Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар.ФОТО: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com
Изменить размер текста:

Еще один пожар произошел на территории Кузбасса, на этот раз в Ленинске-Кузнецком. Здесь в субботу, 14 сентября, полыхнул частный жилой дом.

Пожар в частном доме в Ленинске-Кузнецком."ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен пожар в одном из частных домов в Ленинске-Кузнецком на улице Центральной. Его сняли очевидцы произошедшего.

-По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в системе отопления здания. На данный момент благодаря оперативной и слаженной работе экстренных служб пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без человеческих жертв, - говорится в сообщении.

Как в свою очередь рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 19.32 часов. Уже спустя двадцать минут пожар был потушен. На месте работали 14 человек и три единицы техники. Сообщается, что человеческих жертв нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24