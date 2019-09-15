В Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-15T11:31:44+03:00

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Еще один пожар произошел на территории Кузбасса, на этот раз в Ленинске-Кузнецком. Здесь в субботу, 14 сентября, полыхнул частный жилой дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/732151" frameborder="0"></iframe> Пожар в частном доме в Ленинске-Кузнецком."ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"/ vk.com

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен пожар в одном из частных домов в Ленинске-Кузнецком на улице Центральной. Его сняли очевидцы произошедшего.

-По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в системе отопления здания. На данный момент благодаря оперативной и слаженной работе экстренных служб пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без человеческих жертв, - говорится в сообщении.

Как в свою очередь рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 19.32 часов. Уже спустя двадцать минут пожар был потушен. На месте работали 14 человек и три единицы техники. Сообщается, что человеческих жертв нет.

ИСТОЧНИК KP.RU