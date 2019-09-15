Тепло, но сыро: синоптики дали прогноз на понедельник в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-15T12:32:40+03:00

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Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали прогноз на понедельник в Кузбассе. Жителей области в первый рабочий день ждут дожди, а местами грозы и туманы. Но при этом будет довольно тепло для осени.

В понедельник, 16 сентября, ночь по области температура установится в отметках +5…+10 градусов, днем потеплеет до +14…+19, а местами даже ожидается до +24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие, а по востоку местами умеренные дожди, грозы. Днем также местами небольшие дожди и грозы, ночью и утром местами туманы.

В Кемерове в понедельник ночью будет +6…+8 градусов тепла, днем температура повысится до +17…+19 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, но местами будет туман.

ИСТОЧНИК KP.RU