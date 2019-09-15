Сергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал на своей личной странице в Instagram, как выглядит «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета. Место отдыха построено на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня».
Парк Ангелов на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".Сергей Цивилев/ Instagram
В воскресенье, 15 сентября, в Кемерове открылось новое место отдыха – сквер памяти на месте ТЦ «Зимняя Вишня». Напомним, что трагедия, произошедшая 25 марта 2018 года, унесла жизни 60 человек, из них 37 – это дети. Сегодня на этом месте создан парк с удивительным ландшафтом, деревьями, фонтаном, музыкальной башней и часовней.
В комментариях пользователи отмечают, что место получилось впечатляющим.
-Я вообще бы не сказала, что это Кемерово, Россия, очень по-западному вышло, красиво, круто, - написала одна из пользовательниц.
Вместе с тем, многие сокрушаются тому, что парк появился в областном центре не просто так, а именно в связи с трагическими обстоятельствами.
ИСТОЧНИК KP.RU