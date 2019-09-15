2019-09-15T14:04:09+03:00
Общество

Сергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета

Место отдыха построено на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня»
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полетаСергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полетаФото: Лариса МАРУЦАК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев показал на своей личной странице в Instagram, как выглядит «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета. Место отдыха построено на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя Вишня».

Парк Ангелов на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".Сергей Цивилев/ Instagram

В воскресенье, 15 сентября, в Кемерове открылось новое место отдыха – сквер памяти на месте ТЦ «Зимняя Вишня». Напомним, что трагедия, произошедшая 25 марта 2018 года, унесла жизни 60 человек, из них 37 – это дети. Сегодня на этом месте создан парк с удивительным ландшафтом, деревьями, фонтаном, музыкальной башней и часовней.

В комментариях пользователи отмечают, что место получилось впечатляющим.

-Я вообще бы не сказала, что это Кемерово, Россия, очень по-западному вышло, красиво, круто, - написала одна из пользовательниц.

Вместе с тем, многие сокрушаются тому, что парк появился в областном центре не просто так, а именно в связи с трагическими обстоятельствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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