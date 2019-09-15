Кемеровчанка станет участницей популярного шоу

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-15T16:45:41+03:00

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18-летняя кемеровчанка прошла отбор на популярное шоу на телеканале ТНТ. Девушка поразила жюри своим танцем.

Пятый выпуск шестого сезона проекта «Танцы на ТНТ» вышел в эфир 15 сентября. 18-летняя кемеровчанка Полина Каунова стала одной из первых, кто отправится на дальнейшие отборочные испытания.

Полина в эфире рассказала, что танцами увлекается уже четырнадцать лет – в первый танцевальный кружок ее отдали родители. До пятнадцати лет она занималась лишь бальными танцами, но недавно решила попробовать себя в других направлениях. В этом году кемеровчанка закончила школу и решила связать свою жизнь с танцем – она поступила в институт культуры на хореографа.

Выступление девушки по-настоящему поразил членов жюри: она станцевала настолько технично и красиво, что они были единогласны в своем ответе.

– Вы – в «Танцах», – с улыбкой произнес Егор Дружинин.

Напомним, теле-шоу «Танцы» – это хореографический проект, участниками которого становятся лучшие танцоры со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU