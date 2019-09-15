СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-15T18:15:32+03:00

Два ребенка пострадали при пожаре в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас они находятся в больнице

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В Кузбассе из-за пожара пострадали двое малолетних детей. Сейчас они с серьезными травмами находятся в больнице.

По данным экстренной службы, происшествие произошло одном из частных домой, находящихся на Кольской улице в районе Рудничном города Кемерово.

По предварительным данным с места пожара были госпитализированы двое мальчиков, одному из которых семь месяцев, второму два года и 11 месяцев. Сейчас они находятся в больнице. Медики сообщили, что у старшего ребенка 30 процентов ожогов тела, у младшего – пять. Врачи наблюдают за их состоянием.

Причина пожара в доме устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за нарушения эксплуатации электроприборов.

Отметим, что ликвидировали пожар сами хозяева дома еще до прибытия специальных подразделений пожарной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU