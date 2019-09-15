Два ребенка пострадали при пожаре в Кузбассе
В Кузбассе из-за пожара пострадали двое малолетних детей. Сейчас они с серьезными травмами находятся в больнице.
По данным экстренной службы, происшествие произошло одном из частных домой, находящихся на Кольской улице в районе Рудничном города Кемерово.
По предварительным данным с места пожара были госпитализированы двое мальчиков, одному из которых семь месяцев, второму два года и 11 месяцев. Сейчас они находятся в больнице. Медики сообщили, что у старшего ребенка 30 процентов ожогов тела, у младшего – пять. Врачи наблюдают за их состоянием.
Причина пожара в доме устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за нарушения эксплуатации электроприборов.
Отметим, что ликвидировали пожар сами хозяева дома еще до прибытия специальных подразделений пожарной охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU