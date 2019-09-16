2019-09-16T03:20:04+03:00
Общество

Европейцы обеспокоены черным снегом в Киселевске

Об этом делегация сообщила на встрече с представителями Общественной палаты Кемеровской области
Мария КОЛОСОВА
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Европейцы обеспокоены черным снегом в КиселевскеЕвропейцы обеспокоены черным снегом в КиселевскеФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Европейцы выразили озабоченность уже нашумевшим «черным снегом» в Киселевске

Об этом делегация сообщила на встрече с представителями Общественной палаты Кемеровской области, пишет Авант-Партнер.

Представители европейской ассоциации потребителей угля Bettercoal встретились с членами Общественной палаты Кемеровской области. Делегацию возглавила исполнительный директор ассоциации Анне-Клер Ховард. Зарубежных гостей интересовали как в общем проблемы защиты окружающей среды, выбросы угольной пыли в атмосферу, так и в частности, зимние новости про «черный снег», которые вызывают вопросы у потребителей угля. Также не остались без внимания делегации вопросы, связанные с социальными и экологическими проектами в угольной сфере.

Председатель комиссии палаты по экологии и окружающей среде Общественной палаты Александр Копытов признал, что проблема открытой добычи угля и рекультивации нарушенных земель существует. Он добавил, что необходимо стимулировать открытчиков выполнять рекультивацию вслед за добычей угля. В свою очередь член комиссии ОП КО по экологии и охране окружающей среды Николай Скалон отметил, что в области устаревшие и лояльные к угольщикам нормативы за счет чего рекультивация проводится примитивно.

В ответ Анне-Клер Ховард заметила, что «сейчас лучшее время для того, чтобы улучшить показатели», которые требует от своих поставщиков ассоциация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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