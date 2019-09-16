2019-09-16T04:23:50+03:00
Общество

В течение часа в Кузбассе будут выть сирены

Проверка систем оповещения будет проходить 16 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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В течение часа в Кузбассе будут выть сиреныВ течение часа в Кузбассе будут выть сиреныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В течение целого часа во всех территориях Кузбасса будет шумно. В понедельник, 16 сентября в регионе будет проводиться проверка системы централизованного оповещения с включением сирен.

Плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кемеровской области с включением электросирен будет проходить с 15.00 до 16.10. В этот период несколько раз будут включаться сирены. Громкий тревожный звук означает сигнал: «Внимание всем!». Услышав его, следует включить приемники проводного вещания, радио и телевизоры для того, чтобы услышать важное сообщение.

Такие проверки необходимы, чтобы поддерживать системы оповещения ГО в постоянной готовности, и в случае ЧП предупредить граждан об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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