СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-16T04:23:50+03:00

В течение часа в Кузбассе будут выть сирены Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В течение целого часа во всех территориях Кузбасса будет шумно. В понедельник, 16 сентября в регионе будет проводиться проверка системы централизованного оповещения с включением сирен.

Плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Кемеровской области с включением электросирен будет проходить с 15.00 до 16.10. В этот период несколько раз будут включаться сирены. Громкий тревожный звук означает сигнал: «Внимание всем!». Услышав его, следует включить приемники проводного вещания, радио и телевизоры для того, чтобы услышать важное сообщение.

Такие проверки необходимы, чтобы поддерживать системы оповещения ГО в постоянной готовности, и в случае ЧП предупредить граждан об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU