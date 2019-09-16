СЕГОДНЯ 05:11 2019-09-16T05:11:26+03:00

Женщина с порванной мочкой потерялась в лесу в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокопчанка пропала два дня назад

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С 14 сентября в Кузбассе разыскивают женщину, ушедшую в лес. Среди особых примет пропавшей – порванная мочка левого уха.

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», спасатели разыскивают пропавшую 14 сентября Ирину Быканову (Ефремову). Уже известно, что 14 сентября женщина ушла в лес в районе поселка Новостройка Прокопьевского района и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы крашенный блонд, глаза карие.

В день исчезновения была одета в черную олимпийку, черные лосины, черные кроссовки с синими вставками, белую шапку.

Особые приметы: порвана мочка левого уха.

Всех, кто может помочь в поисках, волонтеры поисково-спасательного отряда просят связать с ними по телефону: 8-800-700-54-52

ИСТОЧНИК KP.RU