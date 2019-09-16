2019-09-16T05:41:10+03:00
Общество

Самолеты не смогли из-за тумана пробиться в Кузбасс

Утром в понедельник погода оказалась нелетной
Екатерина РОМАНОВА
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Пассажирам остается только ждать...Пассажирам остается только ждать...Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Два кузбасский аэропорта – имени Волынова в Новокузнецке и имени Леонова в Кемерове – нынешним утром не смогли принять самолеты. Причиной стал густой туман, накрывший города.

Осенний туман, опустившийся на Кузбасс, не дал самолетам приземлиться в кузбасских аэропортах. Рейс, следовавший из Шереметьево, был перенаправлен в Новосибирск. Еще у двух самолетов – из Домодедово и Внуково – вылет из Москвы был задержан. Туристам из Анталии тоже придется немного отложить возвращение домой из теплых стран: самолет международного рейса сейчас находится в Барнауле и вернется в Кемерово лишь после того, как развеется туман.

В аэропорту имени Волынова сегодня тоже не принимают самолеты. Так, сразу два воздушных судна, следовавшим из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» приземлиться в аэропорту имени Волынова. Оба самолета были перенаправлены в Новосибирск. О времени их вылета в Новокузнецк пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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