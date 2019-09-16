2019-09-16T06:20:06+03:00
Общество

Вовремя приехали за долгом: приставы спасли новокузнечанина от пожара

Благодаря приставам алиментщик остался жив
Екатерина РОМАНОВА
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Вовремя приехали за долгом: приставы спасли новокузнечанина от пожара. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской областиВовремя приехали за долгом: приставы спасли новокузнечанина от пожара. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области
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Житель города Новокузнецка, задолжавший по алиментам, был очень рад, когда его доставили в отдел. Если бы не приехавшие за долгом приставы, мужчина мог бы погибнуть при пожаре.

Новокузнечанин задолжал по алиментам 130 тысяч рублей. Мужчина не торопился помогать бывшей семье, и за дело взялись приставы. Судебные приставы Голованов и Антонов приехали к дому, где живет должник, чтобы доставить его в отдел. Они прошли в ограду и обратили внимание на то, что из щелей входной двери идет дым. К счастью, дверь оказалась незапертой и приставы смогли зайти в жилище. Должника они обнаружили спящим в одной из комнат. На кухне же в это время на электроплите грелся обед. Точнее – горел. Еще немного – и не миновать беды!

Приставы самостоятельно справились с возгоранием и сумели привести гражданина в чувство. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, алиментщика все же доставили в отдел. И уже там спасенный мужчина признался, что никогда еще так не радовался визиту судебных приставов, как в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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