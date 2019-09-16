Из-за припаркованной иномарки в ресторане Кемерова начался пожар
Поздно ночью с воскресенья на понедельник в Кемерове загорелся автомобиль. А так как он был припаркован у ресторана, то и заведение пострадало от огня.
Сигнал о том, что около ресторана в доме № 7 по Притомской набережной горит автомобиль Infiniti FX50, поступил на пульт диспетчера в 1.50. Когда пожарные прибыли на место ЧП, оказалось, что охрана ресторана самостоятельно справилась с возгоранием при помощи огнетушителей.
- В результате пожара у автомобиля обгорела панель приборов, оплавилось лакокрасочное покрытие, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Ресторан также пострадал: в помещении лопнули стекла. 15 человек, которые находились в заведении, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU