2019-09-16T08:12:21+03:00
Общество

В Кузбассе пропал 26-летний мужчина

Его разыскивают сотрудники поисковых служб и волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе пропал 26-летний мужчина.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе пропал 26-летний мужчина.ФОТО: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Кузбассе ищут пропавшего 26-летнего мужчину. Его разыскивают сотрудники поисковых служб и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры отряда «Лизы Алерт Кузбасс» обратились к жителям региона с просьбой о помощи. Они разыскивают пропавшего 26-летнего Антона Витальевича Хоритонова, который проживал в Новокузнецке.

Мужчина ушел из дома 2 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не выходил на связь.

По данным волонтеров спасательно-поискового отряда, рост мужчины составляет примерно 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. На нем были черная куртка, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Кузбассовцев, которым известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, «Лиза Алерт» – всероссийская волонтерская организация, специализирующаяся на поисково-спасательной деятельности. По данным на 2018 года, после 14 тысяч полученных заявок волонтерам удалось найти 11 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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