Водитель сбил насмерть женщину на Кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-16T08:53:40+03:00

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В Кузбассе водитель насмерть сбил женщину на трассе. Она переходила дорогу в неположенном месте, однако все же находилась в видимости перекрестка, где водитель смог бы заметить пешехода и притормозить.

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло 6 сентября в Яшкинском районе, однако первые свидетельства происшествия появились лишь через десять дней. В одной из групп Анжеро-Судженска очевидцы опубликовали страшное видео с места событий. Видеорегистратор запечатлел, как пожилая женщина переходила дорогу на мосту через реку Яя. Возле моста на противоположной стороне стоял автомобиль с включенными фарами.В тот момент, когда водитель поравнялся с ним, перед автомобилем появилась женщина, переходящая дорогу. водитель не успел отреагировать и сбил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

– Происшествие произошло на 58-м километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск примерно в 22:40. Женщина переходила проезжую часть по диагонали, слева направо в неустановленном для этого месте при наличии в зоне видимости перекрестка Она фактически шла навстречу автомобилю, – сообщают в областной ГИБДД,

Отметим, личность женщины установлена. Сейчас ведется работа по восстановлению всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU