Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТП

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-16T09:05:44+03:00

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На кузбасской трассе произошло тройное ДТП, в результате которого погиб 32-летний мотоциклист.

Авария произошла в воскресенье, 15 сентября. На автотрассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск случилось тройное транспортное происшествие, результатом которого стала смерть 32-летннго мотоциклиста.

– Авария произошла примерно в 14:05 в районе Мысков. По данным, имеющимся на сегодняшний момент, водитель мотоцикла Honda CBR600RR не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным Subaru Forester. В результате мотоцикл отбросило на Lada Largus. Виновник аварии скончался при транспортировке в карете скорой помощи, – сообщают в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Напомним, водителям автомобилей следует передвигаться с соблюдением правил дорожного движения, а также строго учитывать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, специалисты ГИБДД призывают избегать резких маневров, которые могу стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU