2019-09-16T09:05:44+03:00
Происшествия

Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТП

Водитель мотоцикла не соблюдал правила дорожного движения
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТПКузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТПФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

На кузбасской трассе произошло тройное ДТП, в результате которого погиб 32-летний мотоциклист.

Авария произошла в воскресенье, 15 сентября. На автотрассе Ленинск-Кузнецкий – НовокузнецкМеждуреченск случилось тройное транспортное происшествие, результатом которого стала смерть 32-летннго мотоциклиста.

– Авария произошла примерно в 14:05 в районе Мысков. По данным, имеющимся на сегодняшний момент, водитель мотоцикла Honda CBR600RR не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутным Subaru Forester. В результате мотоцикл отбросило на Lada Largus. Виновник аварии скончался при транспортировке в карете скорой помощи, – сообщают в отделе пропаганды областной ГИБДД.

Напомним, водителям автомобилей следует передвигаться с соблюдением правил дорожного движения, а также строго учитывать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Кроме того, специалисты ГИБДД призывают избегать резких маневров, которые могу стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Делайте запас: в Новокузнецке на сутки отключат холодную воду
Молодую кузбасскую семью выгнали из очереди на квартиру
Младенец погиб из-за сгоревшего телевизора в Кузбассе
Водитель сбил насмерть женщину на Кузбасской трассе
В Кузбассе пропал 26-летний мужчина
Из-за припаркованной иномарки в ресторане Кемерова начался пожар
Вовремя приехали за долгом: приставы спасли новокузнечанина от пожара
Самолеты не смогли из-за тумана пробиться в Кузбасс
Женщина с порванной мочкой потерялась в лесу в Кузбассе
В течение часа в Кузбассе будут выть сирены
Европейцы обеспокоены черным снегом в Киселевске
Два ребенка пострадали при пожаре в Кузбассе
Кемеровчанка станет участницей популярного шоу
Сергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета
Тепло, но сыро: синоптики дали прогноз на понедельник в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар
В Кузбассе вор-рецидивист похитил телефон у посетительницы кафе
Дали, но не всем: где в Кузбассе уже включили отопление
В Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем
Волейболисты «Кузбасса» помогли сборной обыграть Македонию на чемпионате Европы
Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе
Здание кемеровского цирка признали опасным для жизни зрителей и артистов
В Новокузнецке наказали припарковавшегося под запрещенным знаком водителя
Новокузнечан просят не пугаться громких звуков