Младенец погиб из-за сгоревшего телевизора в Кузбассе

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-16T09:35:40+03:00

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В одном из частных домов Кемерова произошел пожар, который унес жизнь 8-месячного младенца. Его старший брат сейчас находится в больнице. Причиной пожара стал телевизор.

Трагедия разыгралась в ночь на 15 сентября в Рудничном районе Кемерова. Здесь из-за неисправности телевизора начался пожар. Хозяева дома вызвали пожарных, но еще до их прибытия сумели самостоятельно справиться с огнем. Однако этот пожар оказался страшен не своим масштабом, а последствиями. Два ребенка, находившиеся в доме, были доставлены в ожоговое отделение больницы города Кемерово. Старшему ребенку – по информации Правоохранительного портала Кузбасса – диагностировали отравление продуктами горения, а младшему – ожоги.

- 3-летний мальчик и его 8-месячный брат были доставлены в больницу. Спасти жизнь 8-месячному ребенку не удалось. Старшему мальчику оказывается необходимая помощь, - подтвердили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU