Молодую кузбасскую семью выгнали из очереди на квартиру

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-16T10:02:05+03:00

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Молодая семья из Гурьевска нуждалась в собственном жилье. Супруги воспользовались своим правом и встали в очередь на получение жилья, однако вскоре оказалось, что их вычеркнули из списков.

У молодой семьи из Гурьевска единственное богатство – двое детей. Некоторое время назад они встали на очередь на получение жилья, однако потом узнали, что из списка их исключили. Причиной стало то, что супруги зарегистрированы у родственников. Несмотря на то, что семья жила отдельно и нуждалась в собственном жилье, регистрации оказалось достаточным для исключения их из очереди. Тогда молодые родители решили обратиться в прокуратуру. Межрайонный прокурор провел проверку и выяснил, что семья по-прежнему нуждается в жилье и потребовал у администрации района восстановить ее в очереди.

- По итогам проверки межрайонный прокурор принес протест на решение комиссии. По результатам рассмотрения требования прокурора семья восстановлена в очереди на получение жилья, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU