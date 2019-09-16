Делайте запас: в Новокузнецке на сутки отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-16T10:15:21+03:00

Воды не будет в двух районах города

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Новокузнечанам, проживающим в Заводском и Новоильинском районе, стоит подготовиться к завтрашнему дню. Во вторник, 17 сентября почти на сутки им отключат холодную воду

О грядущем отключении сообщает пресс-служба «Водоканала». Причина отключения – необходимость заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 600 миллиметров.

«17 сентября с 00:00 до 23:00 будет произведено отключение холодной воды. В зону полного отключения попадает Новоильинский район, село Ильинка, микрорайон Телеуты, частично адреса по Заводскому району. По части адресов в Заводском районе в многоэтажные дома вода будет подаваться с пониженным давлением - уровень до 4 этажа», - отметили в пресс-службе «Водоканала».

В социально значимые объекты будет организован подвоз воды. Остальным же горожанам стоит сделать запас самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU