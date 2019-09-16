В Кузбассе заработали горячие линии по отоплению

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-16T11:09:49+03:00

По ним можно уточнить, когда запустят тепло, или сообщить об аварии

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В Кузбассе начали работать горячие прямые линии по вопросам отопления. По ним можно уточнить, когда в дом запустят тепло, а также сообщить о коммунальной аварии.

В регионе продолжается подача тепла в объекты жизнеобеспечения, работа идет в штатном режиме. По состоянию на утро 16 сентября запуск теплоснабжения ведется в 25 территориях. Уже подключены 546 детсадов, 420 школ, 233 больницы, 6472 многоквартирных дома.

-Полностью завершена подача тепла в 11 муниципальных образованиях, - сообщили в областной администрации. - В оставшихся девяти запуск планируется начать сегодня.

Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU