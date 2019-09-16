2019-09-16T11:09:49+03:00
Общество

В Кузбассе заработали горячие линии по отоплению

По ним можно уточнить, когда запустят тепло, или сообщить об аварии
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе заработали горячие линии по отоплениюВ Кузбассе заработали горячие линии по отоплениюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе начали работать горячие прямые линии по вопросам отопления. По ним можно уточнить, когда в дом запустят тепло, а также сообщить о коммунальной аварии.

В регионе продолжается подача тепла в объекты жизнеобеспечения, работа идет в штатном режиме. По состоянию на утро 16 сентября запуск теплоснабжения ведется в 25 территориях. Уже подключены 546 детсадов, 420 школ, 233 больницы, 6472 многоквартирных дома.

-Полностью завершена подача тепла в 11 муниципальных образованиях, - сообщили в областной администрации. - В оставшихся девяти запуск планируется начать сегодня.

Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе мужчина не хотел уходить из гостей и поплатился жизнью
В Новокузнецке у пенсионера украли металлический гараж
Два опасных склада со взрывчаткой работали в Анжеро-Судженске
Делайте запас: в Новокузнецке на сутки отключат холодную воду
Молодую кузбасскую семью выгнали из очереди на квартиру
Младенец погиб из-за сгоревшего телевизора в Кузбассе
Кузбасский мотоциклист погиб в тройном ДТП
Водитель сбил насмерть женщину на кузбасской трассе
В Кузбассе пропал 26-летний мужчина
Из-за припаркованной иномарки в ресторане Кемерова начался пожар
Вовремя приехали за долгом: приставы спасли новокузнечанина от пожара
Самолеты не смогли из-за тумана пробиться в Кузбасс
Женщина с порванной мочкой потерялась в лесу в Кузбассе
В течение часа в Кузбассе будут выть сирены
Европейцы обеспокоены черным снегом в Киселевске
Два ребенка пострадали при пожаре в Кузбассе
Кемеровчанка станет участницей популярного шоу
Сергей Цивилев показал «Парк Ангелов» с высоты птичьего полета
Тепло, но сыро: синоптики дали прогноз на понедельник в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком произошел крупный пожар
В Кузбассе вор-рецидивист похитил телефон у посетительницы кафе
Дали, но не всем: где в Кузбассе уже включили отопление
В Кузбассе с рельсов сошел вагон с углем
Волейболисты «Кузбасса» помогли сборной обыграть Македонию на чемпионате Европы
Это не должно повториться: кованое дерево в память о «Зимней вишне» установят в Кузбассе
Здание кемеровского цирка признали опасным для жизни зрителей и артистов
В Новокузнецке наказали припарковавшегося под запрещенным знаком водителя
Новокузнечан просят не пугаться громких звуков