В Кузбассе заработали горячие линии по отоплению
В Кузбассе начали работать горячие прямые линии по вопросам отопления. По ним можно уточнить, когда в дом запустят тепло, а также сообщить о коммунальной аварии.
В регионе продолжается подача тепла в объекты жизнеобеспечения, работа идет в штатном режиме. По состоянию на утро 16 сентября запуск теплоснабжения ведется в 25 территориях. Уже подключены 546 детсадов, 420 школ, 233 больницы, 6472 многоквартирных дома.
-Полностью завершена подача тепла в 11 муниципальных образованиях, - сообщили в областной администрации. - В оставшихся девяти запуск планируется начать сегодня.
Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU