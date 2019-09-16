Два опасных склада со взрывчаткой работали в Анжеро-Судженске

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-16T11:12:26+03:00

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В складской зоне одного из предприятий города Анжеро-Судженска были размещены два хранилища взрывчатых материалов. Правда руководство не предприняло мер, чтобы эти хранилища были безопасными.

Сотрудники прокуратуры провели проверку на одном из анжеро-судженских предприятий и обнаружили, что здесь не соблюдается законодательство о промбезопасности опасных производственных объектов. Как оказалось, в самих складах не было приточно-вытяжного естественного проветривания. Кроме того, территория по периметру склада вдоль ограды была покрыта растительностью с обеих сторон, а вокруг склада не было канавы от предохранения от лесных пожаров. После внесенного представления нарушения закона были устранены, а одно лицо было привлечено тк дисциплинарной ответственности.

- По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено виновное должностное лицо за нарушение требований промышленной безопасности к хранению взрывчатых веществ на опасных производственных объектах, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU