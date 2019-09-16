СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-16T12:39:48+03:00

В Кузбассе мужчина не хотел уходить из гостей и поплатился жизнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кузбассе мужчина не хотел уходить из гостей и поплатился жизнью. Визитера до смерти избил хозяин жилища.

В Кузбассе будут судить 52-летнего жителя Новокузнецка за убийство знакомого. В апреле этого года он находился у себя дома, где распивал спиртное со знакомым. Когда застолье кончилось, хозяин попросил гостя покинуть жилище, однако тот отказался. Между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый попытался вытолкать потерпевшего, но безуспешно. Тогда он его до потери сознания и оставил лежать в коридоре.

-Утром, обнаружив, что знакомый не подает признаков жизни, злоумышленник вынес тело потерпевшего на лестничную площадку, а рядом оставил его обувь, после чего ушел на работу, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Жильцы, обнаружив тело мужчины, вызвали следственно-оперативную группу.

Вскоре подозреваемый был задержан, сою вину он признал. Теперь дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU