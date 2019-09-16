2019-09-16T14:40:28+03:00
Общество

Кузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичей

Рейтинг составлен по анализам доли коммунальных платежей в общих расходах семьи
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичейКузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичейФото: Мария ЛЕНЦ
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Кузбассовцы платят за жилищно-коммунальные услуги меньше, чем жители Омской области Красноярского края.

Рейтинг составили РИА Новости по анализам доли коммунальных платежей в общих расходах семьи.

Из 85 российских регионов Кемеровская область оказалась на 21-м месте по данному показателю. Согласно статистике, среднестатистическая кузбасская семья тратила на оплату ЖКУ в 2018 году 8,8 процентов своего общего дохода. В денежном выражении это 2867 рублей.

Если смотреть показатели по Сибирскому Федеральному округу, то меньше всего доля расходов на жилищно коммунальные услуги в жителей Хакасии (7,1 процента), Новосибирской области (7,6 процента), республики Алтай (7,7 процента), Тывы (7,9 процента). Далее за ними расположился Кузбасс. Больше всего из семейного бюджета за ЖКУ платят жители Красноярского края (11,4 процента) и Омской области (10 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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