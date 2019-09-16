СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-16T14:40:28+03:00

Кузбассовцы платят за ЖКХ меньше красноярцев и омичей Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Кузбассовцы платят за жилищно-коммунальные услуги меньше, чем жители Омской области Красноярского края.

Рейтинг составили РИА Новости по анализам доли коммунальных платежей в общих расходах семьи.

Из 85 российских регионов Кемеровская область оказалась на 21-м месте по данному показателю. Согласно статистике, среднестатистическая кузбасская семья тратила на оплату ЖКУ в 2018 году 8,8 процентов своего общего дохода. В денежном выражении это 2867 рублей.

Если смотреть показатели по Сибирскому Федеральному округу, то меньше всего доля расходов на жилищно коммунальные услуги в жителей Хакасии (7,1 процента), Новосибирской области (7,6 процента), республики Алтай (7,7 процента), Тывы (7,9 процента). Далее за ними расположился Кузбасс. Больше всего из семейного бюджета за ЖКУ платят жители Красноярского края (11,4 процента) и Омской области (10 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU