СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-16T17:51:47+03:00

Двойное попадание: в Кузбассе осудят женщину за торговлю героином и кражу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Она может отправиться за решетку на пятнадцати лет

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В Кузбассе местная жительница предстанет перед судом за торговлю героином и кражу. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В июле этого года сотрудники полиции задержали с поличным жительницу Ленинска-Кузнецкого, которая продавала наркотики. При осмотре стражи правопорядка нашли у женщины крупную партию запрещенных веществ – пятнадцать свертков фольги с порошком бежевого цвета. Исследования показали, что это героин.

Кроме того, полицейские выяснили, что весной задержанная похитила у своего знакомого телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Позже она сдала украденное в комиссионный магазин.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, следователем возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков и кража. Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU