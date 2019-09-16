Двойное попадание: в Кузбассе осудят женщину за торговлю героином и кражу
В Кузбассе местная жительница предстанет перед судом за торговлю героином и кражу. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
В июле этого года сотрудники полиции задержали с поличным жительницу Ленинска-Кузнецкого, которая продавала наркотики. При осмотре стражи правопорядка нашли у женщины крупную партию запрещенных веществ – пятнадцать свертков фольги с порошком бежевого цвета. Исследования показали, что это героин.
Кроме того, полицейские выяснили, что весной задержанная похитила у своего знакомого телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Позже она сдала украденное в комиссионный магазин.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, следователем возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков и кража. Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU