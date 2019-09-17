В Кузбассе появятся виртуальные концертные залы

СЕГОДНЯ 03:19 2019-09-17T03:19:26+03:00

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В Кузбассе в скором времени откроются виртуальные концертные залы. Они смогут принимать сигналы со всей области.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» подведены итоги конкурса на создание виртуальных концертных залов в российских городах в 2020 году. Победителями стали Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова в Кемерове и Культурно-досуговый центр из Киселевска. А областном центре открытие зала решили приурочить к 100-летию библиотеки и грядущему 300-летию Кузбасса.

-Кемеровская область получит грант размером два миллиона рублей, который распределится равномерно между учреждениями-победителями, - сообщили в областной администрации. - Полученные средства будут направлены на создание современных виртуальных концертных залов для приема трансляций на территории области.

В 2019 году средства на открытие таких залов уже получили Дворец культуры «Центральный» в Анжеро-Судженске и Центральный Дворец культуры города Белова. На эти цели им выделено более 6,5 миллионов рублей. Всего же за первые два года реализации нацпроекта «Культура» в Кузбассе будет создано четыре виртуальных концертных зала. Первый откроется уже 25 сентября в Белове.

ИСТОЧНИК KP.RU