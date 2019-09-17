Кузбассовец доверился незнакомцу и лишился денег

СЕГОДНЯ 04:34 2019-09-17T04:34:25+03:00

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Мошенник похитил у кузбасского пенсионера более 200 тысяч рублей. Злоумышленник утверждал, что он является сотрудником банка.

В полицию обратился пожилой новокузнечанин. Он рассказал, что ему позвонили якобы из финансово-кредитной организации и сообщили, что с его счета пытались украсть деньги.Собеседник предложил мужчине обезопасить сбережения. Для этого пенсионер должен был сообщить реквизиты банковской карты и смс-пароль, который поступил сразу же на его телефон. После чего с его счета было списано 200 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, следователем возбужденно уголовное дело по статье Кража». Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент полицейские устанавливают личность афериста и его местонахождение.

Напомним, не стоит сообщать реквизиты своих банковских карт и счетов третьим лицам. Кроме того, необходимо быть внимательными и бдительными, а также информировать своих пожилых родственниках о подобных мошеннических схемах.

ИСТОЧНИК KP.RU