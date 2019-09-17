2019-09-17T05:28:53+03:00
Общество

Аварию устранили, к теплу подключили: в Новокузнецке стартовал отопительный сезон

Запуск тепла в городе не обошелся без ЧП
Екатерина РОМАНОВА
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Аварию устранили, к теплу подключили: в Новокузнецке стартовал отопительный сезонАварию устранили, к теплу подключили: в Новокузнецке стартовал отопительный сезонФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Все важные социальные объекты в Новокузнецке уже подключены к теплу. А с утра вторника, 17 сентября, и в жилых домах батареи станут горячими. Увы, не обошлось при подключении без аварий.

Циркуляция горячей воды по магистральным и внутриквартальным сетям была запущена еще 15 сентября. При заполнении сетей оказалось, что не все проблемы удалось устранить за лето. Так, при запуске произошло два порыва.

- Один порыв – лопнули задвижки в Новоильинском районе, его достаточно быстро устранили. Второй – в районе «Автолюбителя», там произошел разлив на поверхность. Бригада всю ночь устраняла, и к пяти часам утра работы были завершены, - отметил замглавы Новокузнецка по ЖКХ Антон Черемнов.

Сейчас все социальные объекты уже подключены к теплу, а в течение недели станут горячими батареи и в квартирах новокузнечан. К слову, уже работает «горячая линия» по вопросам теплоснабжения комитета ЖКХ города Новокузнецка. По всем вопросам можно обращаться по телефону: (384-3) 71-03-37 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. А с 1 октября заработают горячие линии в каждом районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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