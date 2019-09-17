2019-09-17T06:40:15+03:00
Общество

33 камеры наблюдения установят в Кемерове

В их приобретение город вложит 8,8 миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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33 камеры наблюдения установят в Кемерове33 камеры наблюдения установят в КемеровеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В скором времени на улицах Кемерова появятся новые камеры наблюдения. В их приобретение и установку город готов вложить более 8,8 миллиона рублей.

Информация о том, что кемеровские власти готовятся к приобретению новых камер, появилась на портале госзакупок. Согласно техническому заданию, они будут установлены на главных улицах города. Так, около десятка камер будут работать на пересечениях проспекта Ленина с другими улицами. Несколько камер установят на перекрестках Советского и Октябрьского проспектов, а также на проспектах Химиков, Шахтеров, на улицах Терешковой, Красной, Красноармейской и ряде других.

В общей сложности на приобретение и установку 33 камер планируется потратить 8 840 410 рублей. Аукцион состоится 26 сентября, а сами камеры должны быть установлены в течение 60 дней с момента выдачи разрешения на проведение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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