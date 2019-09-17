В Кемерове за антисанитарию закрыли заведение общепита

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-17T07:34:27+03:00

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В Кемерове из-за антисанитарных условий закрыли предприятие общественного питания. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе заведения.

Специалисты провели проверку точки общепита, которая находится в областном центре на проспекте Ленина неподалеку от дома №90, и обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Как выяснилось, в заведении нет системы внутреннего водопровода и канализации, а также необходимых условий для утилизации отходов и сточных вод, условий для мытья и дезинфекции емкостей для сбора сточных вод. Кроме того, продукция готовилась без соответствующей технической документации, нашинкованные овощи хранились при неправильной температуре, а производственный инвентарь мылся непосредственно в наливном умывальнике в павильоне.

Учитывая, что подобные нарушения создают угрозу здоровью людей, ведомство составило в отношении предпринимателя административный протокол и протокол о временном запрете деятельности. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления деятельности заведения на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU