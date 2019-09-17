Житель Киселевска обесчестил чужую жену и ограбил собственную мать

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-17T07:40:01+03:00

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Нетрезвый кузбассовец обесчестил супругу своего приятеля-собутыльника. А когда полиция задержала его, выяснилось, что мужчина до этого ограбил собственную мать.

42-летний житель Киселевска заглянул в гости к знакомой семейной паре. Во время застолья супруга хозяина дома ушла в другую комнату, а мужчины продолжили веселье. В конце концов хозяин уснул, а его гостя потянуло на приключения. Он зашел в комнату, где находилась хозяйка. Женщина попросил гостя выйти, а он в ответ на это избил ее и, закрыв ей рот рукой, изнасиловал. Когда женщина смогла вырваться, она тут же побежала к соседям, и те вызвали полицию.

Насильника задержали на месте преступления. А потом выяснилось, что он за несколько дней до этого украл у собственной матери 4000 рублей и золотой браслет стоимостью порядка 38 тысяч рублей. Похищенное мужчина сдал в ломбард за 16 тысяч рублей, а потом все деньги пропал. Мать заявила о пропаже в полицию, предположив, что деньги и золото украло ее ранее судимый сын.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии особого режима, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU