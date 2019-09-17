СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-17T08:29:16+03:00

Пять грибников заблудились в один день в лесах Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сразу две разные группы грибников заблудились в кузбасских лесах. Чтобы разыскать их, спасатели областного кемеровского поисково-спасательного отряда провели две спасательные операции.

Первый сигнал поступил из деревни Осиновка Кемеровского района. Именно туда отправились трое грибников из Кемерова. Во время тихой охоты они потеряли ориентиры и не могли понять, куда дальше двигаться. Диспетчер посоветовал горе-грибникам оставаться на месте, развести костер и ждать спасателей. Благодаря включенному телефону удалось установить примерное местонахождение заблудившихся, а кинолог с собакой быстро обнаружили любителей тихой охоты и вывели их из леса.

Второй сигнал поступил из села Барановка. Две женщины, не раз уже бывавшие в этих местах, заблудились. Они позвонили спасателям, и диспетчер помог женщинам установить точные координаты их местонахождения. Благодаря этому спасатели быстро добрались до заблудившихся и вывели женщин из леса.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области отметили, что с начала года спасатели вывели из леса 13 грибников, еще несколько человек смогли сами найти дорогу благодаря рекомендациям спасателей и диспетчеров. А чтобы не случилось беды, спасатели рекомендуют при походе в лес иметь с собой компас, нож, спички, запас еды и воды, зараженный телефон. Одеваться же стоит в вещи ярких цветов, чтобы быть максимально заметными.

ИСТОЧНИК KP.RU