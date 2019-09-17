СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-17T10:25:16+03:00

Топовый киберспортсмен из Кузбасса теперь будет играть за США. ФОТО: vk.com/ramzes666

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Новокузнечанин Роман Кушнарев, известный в геймерской среде как Ramzes666 ушел из российской команды. Теперь он будет играть за команду из США.

Роман Кушнарев принял решение сменить команду: он покинул Virtus.pro и отныне будет выступать за Evil Geniuses. Генеральный менеджер российской команды Роман Дворянкин поблагодарил Романа за те три года, которые он провел с Virtus.pro.

- За три года в VP Рамзес не просто превратился из яркого таланта в суперзвезду дота-сцены, но и стал лицом киберспорта во всем мире. Мы навсегда запомним все победы, мемы и просто веселые моменты, которые пережили вместе, - отметил Дворянкин. - Переход Рамзеса в EG – это первый трансфер топового российского киберспортсмена популярной дисциплины в ведущую международную команду.

Сам же Кушнарев отметил, что выступление за Virtus.pro было особенным временем в его жизни.

- Мы стали настоящими друзьями, которыми останемся даже играя друг против друга на турнирах. И конечно же я благодарю болельщиков Virtus.pro, которые в любой точке мира поддерживали нас как после побед, так и после поражений, - отметил Роман Кушнарев.

К слову, поклонники и болельщики киберспортсмена неоднозначно отнеслись к смене команды. Многие отметили, что теперь им придется болеть против EG, но за Рамзеса.

ИСТОЧНИК KP.RU