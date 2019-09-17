В Новокузнецке поймали серийного вора-карманника

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-17T11:33:47+03:00

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В Новокузнецке полицейские поймали серийного вора-карманника. Задержанный мужчина орудовал в общественном транспорте.

Сообщения о карманных кражах стали поступать полицейским весной этого года от пассажиров. Добычей вора становились дорогостоящие мобильные телефоны. При этом у всех совершенных преступлений была своя закономерность: хоть потерпевшие и проживали в разных районах города, в общественный транспорт они садились на одной и той же остановке.

В результате оперативно-розыскных мероприятий похититель был установлен и задержан. Им оказался 40-летний местный житель, ранее он уже привлекался к ответственности за кражи. Как выяснилось, в марте он освободился из мест лишения свободы и тут же принялся за старое.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника с поличным сразу после очередной кражи, у него был обнаружен похищенный мобильный телефон, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В ходе следствия установлена причастность рецидивиста к совершению 15 хищений.

Примечательно, что во всех случаях жертвами становились женщины, которые хранили гаджеты в карманах верхней одежды. Похищенное мужчина сдавал в ломбарды или продавал прохожим. Сейчас его дело будет рассматриваться в суде, новокузнечанину грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU