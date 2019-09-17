Кузбассовец убил знакомого из-за бутылки водки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-17T13:14:21+03:00

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В Кузбассе 44-летний мужчина убил своего знакомого из-за бутылки водки. Тело он впоследствии спрятал.

Перед судом предстанет житель Таштагольского района, которого обвиняют в убийстве. Как установило следствие, в апреле он распивал горячительные напитки вместе с двумя приятелями у себя дома. После того как веселье закончилось и гости ушли, обвиняемый обнаружил пропажу бутылки водки. Тогда он догнал мужчин и стал требовать вернуть алкоголь. Один из них убежал, а со вторым обвиняемый вступил в конфликт. Во время ссоры он ударил 45-летнего мужчину, а когда тот упал, сдавил ему шею руками. Вскоре потерпевший перестал подавать признаки жизни. Тогда злоумышленник оттащил тело к ограде одного из частных жилых домов и забросал его досками.

- Тело мужчины обнаружили родственники, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. - В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, с кем незадолго до смерти потерпевший употреблял спиртное.

Обвиняемого заключили под стражу, свою вину он полностью признал. Теперь уголовное дело будет рассматривать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU