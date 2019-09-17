2019-09-17T13:29:50+03:00
Общество

Половина домов Кузбасса подключена к отоплению

В школах, детсадах и больницах уже стало тепло
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Половина домов Кузбасса подключена к отоплениюПоловина домов Кузбасса подключена к отоплениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Тепло приходит в дома кузбассовцев: на 15.00 вторника, 17 сентября, в 18 муниципальных образованиях запуск тепла полностью осуществлен.

Первыми стали горячими батареи в детских садах, школах и больницах. Так, из 933 детсадов в 895 уже тепло. В 681 из 699 школ также включено отопление. И лишь в 10 из 386 больниц батареи пока не греют.

Как сообщает пресс-служба областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, вовсю идет запуск тепла в многоквартирных домах. Жители 13 182 домов – а всего их во всем Кузбассе 22 006 – уже вовсю наслаждаются прелестями центрального отопления.

Напомним, запуск тепла будет проходить в течение нескольких дней.

Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие мастера Кузбасса покажут свои таланты
Два павильона по продаже шаурмы закрыли в Кемерове
Наркоторговец из Кемерова сбежал от закона в другой регион
Кузбассовец убил знакомого из-за бутылки водки
В Новокузнецке поймали серийного вора-карманника
В Анжеро-Судженске полицейские наказали участников свадебного кортежа за опасную езду
Топовый киберспортсмен из Кузбасса теперь будет играть за США
Илья Середюк рассказал о подготовке кемеровского транспорта к зиме
Пьяный водитель насмерть сбил подростка на обочине дороги в Кемерове
Кузбассовцы примут участие во всероссийском «Кроссе нации»
Пять грибников заблудились в один день в лесах Кузбасса
По указу президента наркоторговка из Кузбасса выйдет на свободу раньше срока
Житель Киселевска обесчестил чужую жену и ограбил собственную мать
В Кемерове за антисанитарию закрыли заведение общепита
33 камеры наблюдения установят в Кемерове