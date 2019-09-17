Половина домов Кузбасса подключена к отоплению

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-17T13:29:50+03:00

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Тепло приходит в дома кузбассовцев: на 15.00 вторника, 17 сентября, в 18 муниципальных образованиях запуск тепла полностью осуществлен.

Первыми стали горячими батареи в детских садах, школах и больницах. Так, из 933 детсадов в 895 уже тепло. В 681 из 699 школ также включено отопление. И лишь в 10 из 386 больниц батареи пока не греют.

Как сообщает пресс-служба областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса, вовсю идет запуск тепла в многоквартирных домах. Жители 13 182 домов – а всего их во всем Кузбассе 22 006 – уже вовсю наслаждаются прелестями центрального отопления.

Напомним, запуск тепла будет проходить в течение нескольких дней.

Узнать точную информацию о том, когда в квартире будет тепло, жители области могут по телефону горячей линии Государственной жилищной инспекции 8 (384-2) 36-93-32. Также можно сообщить, если после включения отопления в квартире все еще холодно, или сообщить об аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU