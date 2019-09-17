СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-17T14:08:05+03:00

Наркоторговец из Кемерова сбежал от закона в другой регион Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кемеровчанин три года прятался от представителей закона в Ставропольском крае

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанин попался на распространении наркотиков. Понимая, что за это ему грозит строгое наказание, мужчина бежал в другой регион. Поймать его удалось лишь спустя три года.

В июле 2016 года сотрудники полиции возбудили уголовное дело на 37-летнего кемеровчанина за сбыт наркотиков в больших количествах. Подсудимому выдали подписку о невыезде, после чего он пропал и долгое время не выходил на связь.

В ходе федерального розыска было установлено, что подсудимый кузбассовец скрывается в Железноводске и продолжает поддерживать контакт с близкими через социальные сети.

- Сотрудники уголовного розыска и следствия Кузбасского ЛУ МВД России выехали в командировку в город Железноводск, где задержали кемеровчанина. Железноводский городской суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба Кузбасского МВД.

В скором времени кемеровчанина отправят обратно в Кузбасс. За совершенное преступление его ждет наказание с лишением свободы от 8 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU